Происшествия
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сегодня, 13:22
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Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Немного постояв под грибочком, елецкая автоледи решила не заморачиваться ответственностью.
Очевидцы пишут, что пробоину сделал этот самый автомобиль, когда не вписался в поворот. Дело было вчера, хорошо, что в выходной день и на детской площадке никто не гулял. Якобы за рулём сидела женщина.
Хладнокровию дамы остаётся только позавидовать. Уверенными манёврами она выехала задом, проламывая остатки решётки, развернулась и была такова. Такими мелочами, как оформление ДТП, виновница решила не заморачиваться. Впрочем, свидетели происшествия сами вызвали ГИБДД.Фото и видео - соцсети
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