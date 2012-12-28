Протаранила забор детского сада и спокойно уехала

Немного постояв под грибочком, елецкая автоледи решила не заморачиваться ответственностью.

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В пабликах Ельца распространяют видео, на котором автомобиль покидает территорию детского садика № 40 на улице Коммунаров через… дырку в заборе.

Очевидцы пишут, что пробоину сделал этот самый автомобиль, когда не вписался в поворот. Дело было вчера, хорошо, что в выходной день и на детской площадке никто не гулял. Якобы за рулём сидела женщина.

Хладнокровию дамы остаётся только позавидовать. Уверенными манёврами она выехала задом, проламывая остатки решётки, развернулась и была такова. Такими мелочами, как оформление ДТП, виновница решила не заморачиваться. Впрочем, свидетели происшествия сами вызвали ГИБДД.