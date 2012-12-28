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В Липецкой области морозно и бесснежно
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В России
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вчера, 22:20

Двое детей погибли при пожаре в воронежском селе

Двухлетняя девочка и ее трехлетний брат погибли при пожаре в частном доме в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в утреннее время 8 февраля в службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме села Новая Чигла Таловского района Воронежской области. В ходе тушения пожара обнаружены тела двухлетней девочки и ее трехлетнего брата с признаками отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), добавили в ведомстве.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:53 мск, огнем был поврежден холодильник на площади 2 кв. м.
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