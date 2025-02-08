Полиция Мичуринска возбудила уголовное дело в отношении руководителя строительной компании из Липецка
Пока липчане ещё спали: волейболистки одержали 4-ю победу в чемпионате и ушли с последнего места
Полиция Мичуринска возбудила уголовное дело в отношении руководителя строительной компании из Липецка
Пока липчане ещё спали: волейболистки одержали 4-ю победу в чемпионате и ушли с последнего места
В России
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вчера, 12:22
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Россиянка умерла в больнице Таиланда
Семья из Подмосковья приехала в Пхукет на отдых в январе. 21 числа женщина арендовала скутер и отправилась с сыном кататься, однако не справилась с управлением в районе Равай и врезалась в попутную "Мазду". 14-летнего мальчика откинуло в сторону - он серьезных травм избежал, а женщина, наоборот, была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Транспортировка пациентки была исключена: она бы не перенесла перевозку. Ей сделали несколько операций, одну - на головном мозге. Родственники женщины искали кровь для переливания - ей требовалась вторая отрицательная группа, которой в местком банке крови не было. Как выяснилось, отрицательный резус редко встречается у тайцев, для них подобная кровь является большой редкостью.
2 февраля стало известно, что женщина скончалась - организм не справился с травмами.
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