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Происшествия
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Пока липчане ещё спали: волейболистки одержали 4-ю победу в чемпионате и ушли с последнего места
Спорт
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
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В России
391
вчера, 12:22
1

Россиянка умерла в больнице Таиланда

40-летняя россиянка скончалась в больнице Таиланда после ДТП: ей требовалось переливание крови, однако ее группа оказалась настолько редкой для тайцев, что таковой не оказалось в госпитале, сообщает Российская Газета.

Семья из Подмосковья приехала в Пхукет на отдых в январе. 21 числа женщина арендовала скутер и отправилась с сыном кататься, однако не справилась с управлением в районе Равай и врезалась в попутную "Мазду". 14-летнего мальчика откинуло в сторону - он серьезных травм избежал, а женщина, наоборот, была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Транспортировка пациентки была исключена: она бы не перенесла перевозку. Ей сделали несколько операций, одну - на головном мозге. Родственники женщины искали кровь для переливания - ей требовалась вторая отрицательная группа, которой в местком банке крови не было. Как выяснилось, отрицательный резус редко встречается у тайцев, для них подобная кровь является большой редкостью.

2 февраля стало известно, что женщина скончалась - организм не справился с травмами.
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Комментарии (1)

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Вячеслав
вчера, 14:45
Жалко, соболезную, но естественный отбор ни кто не отменял.
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