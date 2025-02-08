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В России
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сегодня, 12:16
В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены 14 жилых домов
"По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчеты спасателей, прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
К восстановительным работам специалисты приступят в светлое время суток, подчеркнул врио губернатора. Заменят поврежденную газовую трубу в одном из домов, выбитые окна временно закроют пленкой.
"На 10:00 в администрации Ростова-на-Дону запланировано провести внеплановое заседание комиссии по ЧС", - информирует Слюсарь.
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