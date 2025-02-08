В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены 14 жилых домов

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин заправлялся на АЗС бесплатно
Происшествия
В выходные холодную воду в Липецке отключат на пяти улицах
Общество
Липчанин получил 9 лет и 6 месяцев колонии за похищение человека, вымогательство и угон автомобиля
Происшествия
Липецкий хоккей пробил дно: теперь именно мы – худшая команда в истории слабейшей лиги России
Спорт
Полиция Мичуринска возбудила уголовное дело в отношении руководителя строительной компании из Липецка
Происшествия
Информация об угощении школьников конфетами с наркотиком – фейк
Общество
На спуске с улицы Механизаторов на улицу 50 лет НЛМК в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший в огне, рубль в пищеводе, лиса на переходе
Общество
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
Выходные в Липецке: Фредди Меркури «оживят», память о великом режиссёре, зима наконец-то пришла
Общество
Читать все
Липецкий хоккей пробил дно: теперь именно мы – худшая команда в истории слабейшей лиги России
Спорт
Липчанин заправлялся на АЗС бесплатно
Происшествия
Полиция Мичуринска возбудила уголовное дело в отношении руководителя строительной компании из Липецка
Происшествия
На спуске с улицы Механизаторов на улицу 50 лет НЛМК в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
Информация об угощении школьников конфетами с наркотиком – фейк
Общество
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
Пока липчане ещё спали: волейболистки одержали 4-ю победу в чемпионате и ушли с последнего места
Спорт
Липчанин получил 9 лет и 6 месяцев колонии за похищение человека, вымогательство и угон автомобиля
Происшествия
Выходные в Липецке: Фредди Меркури «оживят», память о великом режиссёре, зима наконец-то пришла
Общество
Читать все
В России
174
сегодня, 12:16

В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены 14 жилых домов

В Ростове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. Об этом 8 февраля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, передают Известия.

"По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчеты спасателей, прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

К восстановительным работам специалисты приступят в светлое время суток, подчеркнул врио губернатора. Заменят поврежденную газовую трубу в одном из домов, выбитые окна временно закроют пленкой.

"На 10:00 в администрации Ростова-на-Дону запланировано провести внеплановое заседание комиссии по ЧС", - информирует Слюсарь.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить