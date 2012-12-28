В России
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вчера, 12:11
Россиянка упала со скалы в Анталье
Инцидент произошел днем седьмого февраля в районе Муратпаш. 28-летняя девушка залезла на скалы, чтобы сделать эффектное селфи, но не удержалась и упала на камни.
Травмированную девушку увидели местные жители и позвонили в экстренные службы. На место происшествия прибыли полицейские, врачи и спасатели.
Из-за серьезной травмы ноги россиянка не могла передвигаться самостоятельно. Понадобились носилки. Пострадавшая доставлена в больницу.
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