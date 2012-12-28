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41 минуту назад

В Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2025 году

В Крыму власти ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году.

В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы, — написал в своем Телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Соответствующий указ был опубликован на портале правительства Республики Крым.

Ранее стало известно, что в феврале 2025 года не будет выходного по случаю Дня защитника Отечества. Праздник выпадает на воскресенье, которое и так не является рабочим. Вместо этого выходной перенесут на четверг, 8 мая.
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