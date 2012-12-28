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В России
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41 минуту назад
В Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2025 году
В Крыму власти ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году.
Соответствующий указ был опубликован на портале правительства Республики Крым.
Ранее стало известно, что в феврале 2025 года не будет выходного по случаю Дня защитника Отечества. Праздник выпадает на воскресенье, которое и так не является рабочим. Вместо этого выходной перенесут на четверг, 8 мая.
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