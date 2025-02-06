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В России
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сегодня, 11:30
Главой «Роскосмоса» назначен Дмитрий Баканов
Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос».
Дмитрий Баканов был назначен главой «Роскосмоса», — уточняется в сообщении.
Он с 2019 года работает в Минтрансе (в последнее время – заместитель министра). С 2011 до 2019 г. работал в компании «Спутниковая система «Гонец». Он стал главой организации в сложный период, когда она была на грани банкротства, а к предыдущему руководству были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов, — пишут «Ведомости».
Борисов прослужил 20 лет в Вооруженных силах, оттуда ушел в бизнес, а затем на госслужбу. С 2012 по 2018 г. был заместителем министра обороны Сергея Шойгу, курировал вопросы перевооружения и гособоронзаказа. В 2018 г. сменил в качестве вице-премьера по ВПК Дмитрия Рогозина, которой возглавил тогда «Роскосмос». Летом 2022 года Борисов сменил его в «Роскосмосе». Рогозин спустя более чем год получил новую работу, а затем стал сенатором от Запорожской области.
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