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В России
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25 минут назад
За ночь над Азовским морем и тремя регионам РФ сбили 28 беспилотников
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны рассказали, что 13 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области.
В Ростовской области беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Дрон над Астраханской областью был сбит в Ахтубинском районе. По данным местной администрации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее, 3 февраля, силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ. 27 БПЛА над территорией Ростовской области; 25 БПЛА над территорией Волгоградской области; семь — над территорией Астраханской, пять — над территорией Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два — над территорией Курской области.
В ночь на 5 февраля средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Курской и Белгородской областями. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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