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В России
37
25 минут назад

За ночь над Азовским морем и тремя регионам РФ сбили 28 беспилотников

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников за минувшую ночь.

В Минобороны рассказали, что 13 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области.

В Ростовской области беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Дрон над Астраханской областью был сбит в Ахтубинском районе. По данным местной администрации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее, 3 февраля, силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ. 27 БПЛА над территорией Ростовской области; 25 БПЛА над территорией Волгоградской области; семь — над территорией Астраханской, пять — над территорией Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два — над территорией Курской области.

В ночь на 5 февраля средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Курской и Белгородской областями. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
беспилотники
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