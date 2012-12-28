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В России
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52 минуты назад
Цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5%
Цены на куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут снизиться на 5%.
Премьер-министр Михаил Мишустин 1 февраля подписал соответствующее постановление. Размер бонусов ритейлу доходил до 5%.
«Естественно, это скажется на снижении цен, ради этого и принималось постановление правительства. Вопрос об отмене вознаграждений мы поднимали очень давно», — пояснила генеральный директор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева.
По ее словам, другое дело, как поведет себя торговля: будет ли она после этого увеличивать свою наценку на эти товары, потеряв бонусы производителей.
Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи, — рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
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