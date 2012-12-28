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В России
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28 минут назад
Тарифы на домашний интернет в РФ выросли на 5-15%
«Мы заранее сообщили об изменениях, чтобы абоненты приняли решение — остаться на своем тарифе или выбрать что-то более подходящее из числа открытых, которые остаются без изменений», — отметили в МТС.
«Ростелеком» также предупредил абонентов о повышении платы за обслуживание, рассказал один из них. В компании «Известиям» пояснили, что в январе изменение стоимости на услуги доступа в интернет составило в среднем 5%, ниже уровня инфляции и коснулось только части архивных тарифных планов.
Подорожал интернет и у региональных операторов. Например, с 1 февраля работающий в Кузбассе провайдер «Центра» повышает ряд тарифов на 10-15%, сообщается на его сайте. О росте цен с 1 января ранее сообщил своим подписчикам действующий в Иркутской области провайдер «Телеос-1». В качестве основных причин там назвали увеличение затрат на приобретение материалов, комплектующих, оборудования и электроэнергию, которые необходимы для обеспечения стабильной работы сети.
Цены на интернет толкает вверх рост инфляции, приобретение оборудования в условиях санкций по новым логистическим каналам по завышенным ценам, изменение цепочек поставок из-за санкций и снижение курса рубля, перечислил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Все это приводит к повышению стоимости не только телеком-сервисов, но и других товаров и услуг, заключил он.
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