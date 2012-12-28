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28 минут назад

Тарифы на домашний интернет в РФ выросли на 5-15%

Цены на домашний широкополосный доступ в интернет (ШПД), а также на платное ТВ в конце 2024-го — начале 2025 года повысили многие российские провайдеры — как федеральные, так и региональные. Стоимость в среднем увеличилась на 5-15%. Об этом «Известия» узнали, изучив тарифные сетки этих компаний, а также информацию, предоставляемую их абонентам. 

«Мы заранее сообщили об изменениях, чтобы абоненты приняли решение — остаться на своем тарифе или выбрать что-то более подходящее из числа открытых, которые остаются без изменений», — отметили в МТС.

«Ростелеком» также предупредил абонентов о повышении платы за обслуживание, рассказал один из них. В компании «Известиям» пояснили, что в январе изменение стоимости на услуги доступа в интернет составило в среднем 5%, ниже уровня инфляции и коснулось только части архивных тарифных планов.

Подорожал интернет и у региональных операторов. Например, с 1 февраля работающий в Кузбассе провайдер «Центра» повышает ряд тарифов на 10-15%, сообщается на его сайте. О росте цен с 1 января ранее сообщил своим подписчикам действующий в Иркутской области провайдер «Телеос-1». В качестве основных причин там назвали увеличение затрат на приобретение материалов, комплектующих, оборудования и электроэнергию, которые необходимы для обеспечения стабильной работы сети.

Цены на интернет толкает вверх рост инфляции, приобретение оборудования в условиях санкций по новым логистическим каналам по завышенным ценам, изменение цепочек поставок из-за санкций и снижение курса рубля, перечислил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Все это приводит к повышению стоимости не только телеком-сервисов, но и других товаров и услуг, заключил он.

интернет
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