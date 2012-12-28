Траты россиян на зарубежные поездки в 2024 году превысили допандемийный уровень

Россияне потратили на зарубежные поездки в 2024 году $37,8 млрд, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

По сравнению с 2023-м расходы соотечественников на заграничный туризм выросли на 10%. Впервые после ковидных ограничений и введения беспрецедентных санкций траты наших граждан на поездки за рубеж превысили допандемийные показатели. Так, в 2019-м, когда был зафиксирован самый высокий уровень с 2014-го, они составляли около $36,2 млрд.Прежде всего, увеличение расходов на заграничные путешествия объясняется расширением турпотока. По данным Росстата, число выездных поездок за январь-сентябрь 2024-го (за 12 месяцев данных еще нет. — Ред.) выросло в годовом выражении на более чем 7% с 19,7 млн до 21,1 млн. Правда, до допандемийных показателей — 35,2 млн за указанный период — еще далеко. Это говорит о том, что увеличение расходов на зарубежный туризм связано также и с ростом цен на такие поездки.Также эксперты связывают рост трат на зарубежный туризм с отложенным в пандемию спросом, развитой инфраструкторой и, как следствие, более умеренной стоимостью по сравнению с внутренними поездками, а также возможностью выбирать время для пляжного отдыха.