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В России
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29 минут назад
Траты россиян на зарубежные поездки в 2024 году превысили допандемийный уровень
Россияне потратили на зарубежные поездки в 2024 году $37,8 млрд, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.
Прежде всего, увеличение расходов на заграничные путешествия объясняется расширением турпотока. По данным Росстата, число выездных поездок за январь-сентябрь 2024-го (за 12 месяцев данных еще нет. — Ред.) выросло в годовом выражении на более чем 7% с 19,7 млн до 21,1 млн. Правда, до допандемийных показателей — 35,2 млн за указанный период — еще далеко. Это говорит о том, что увеличение расходов на зарубежный туризм связано также и с ростом цен на такие поездки.
Также эксперты связывают рост трат на зарубежный туризм с отложенным в пандемию спросом, развитой инфраструкторой и, как следствие, более умеренной стоимостью по сравнению с внутренними поездками, а также возможностью выбирать время для пляжного отдыха.
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