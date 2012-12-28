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3 минуты назад

Наиболее частым фальсификатом среди молочной продукции в РФ оказалось сливочное масло

Чаще всего фальсификат среди молочной продукции выявляют в сливочном масле.

Сливочное масло стало лидером по фальсификатом среди молочных продуктов в 2024 году, — сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — это в сливочном масле», — заявил он на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках «Продэкспо — 2025».

По его словам, в 2024 году Россельхознадзор вместе с Федеральной налоговой службой сделали первые шаги в использовании системы, позволяющей ФНС получать результаты лабораторных исследований, чтобы доначислять налоги тем предприятиям, которые недоплачивали их при использовании растительных жиров, — передает РИА Новости.

Глава ведомства также отметил, что в прошлом году Россия увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн, из которых 94% пришлись на Белоруссию.
масло
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