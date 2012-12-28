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В мире
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49 минут назад
В результате стрельбы в шведской школе погибли 11 человек
Число погибших в результате стрельбы в шведской школе в Эребру увеличилось до 11 человек.
Ранее правоохранители сообщали, что в результате стрельбы погибли около 10 человек. Подозреваемым является один из погибших, он действовал в одиночку.
«На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно», — говорится в сообщении правоохранителей.
Муниципалитет оказывает помощь по адресу Хагакюркан, Скеппландсгатан 29, а для тех, кто ищет информацию о родственниках, работает телефонная линия, — передает РБК.
Полиция подтвердила, что нападение произошло в кампусе Risbergska — образовательном центре для обучения взрослых.
По словам правоохранителей, на данный момент мотивы преступника неизвестны, однако все указывает на то, что он действовал не по идеологическим мотивам.
Полиция пока не может предоставить более точных сведений, поскольку месту преступления причинен слишком большой ущерб, — рассказал ранее глава местного полицейского округа Роберто Эйд Форест.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
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