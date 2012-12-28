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В России
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сегодня, 12:23
При ударе ВСУ по Судже погибли 4 человека и около 90 контужены
Четыре человека погибли, ещё около 90 контужены из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области.
Уточняется, что пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны, — передает ТАСС.
«На днях мы с вами стали свидетелями того, как украинские формирования нанесли удар по школе-интернату города Суджи, в котором находились около 90 наших мирных жителей. И в результате они почти все были контужены, где-то четверо погибших, как говорят с той стороны», — сказал Алаудинов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Генерал отметил, что возможности российских военных позволяют при ударах РСЗО HIMARS фиксировать, «откуда он вылетает, как прилетает».
«То есть в воздухе висят наши беспилотники, наши некоторые программы полностью фиксируют этот выход. Получается, мы стали свидетелями, как они ударили по школе в Судже», — добавил он.
По его словам, ВСУ таким образом попытались отвести внимание от своего другого преступления — пыток, изнасилований и убийств жителей в населенном пункте Русское Поречное.
Он подчеркнул, что украинский Центр информационно-психологических операций пытается воспользоваться преступлением ВСУ в Судже для обвинений российской стороны. Алаудинов призвал не поддаваться на эти провокации.
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