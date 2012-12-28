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В России
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40 минут назад
Астрахань накрыло облако природного газа при запуске завода
Губернатор подчеркнул, что природный газ на открытом воздухе не представляет опасности для здоровья.
«Уважаемые граждане, с утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования)», — написал он.
Причиной появления запаха губернатор назвал запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Предприятие было остановлено перед атакой дронов 3 февраля 2025 года.
«Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения», — уточнил глава региона.
По его словам, люди в районе Аксарайска уже видели горящие факелы. После остановки завода эти факелы были потушены, а сейчас их зажгли вновь.
По данным метеослужбы облако газа смещается в степь.
Губернатор отметил, что в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется.
Он также предупредил астраханцев, что в ближайшие дни до выхода завода на плановый режим работы подобные ситуации возможны.
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