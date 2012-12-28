«ЭкоПром-Липецк» установит в Липецке контейнеры из переработанного пластика
Инфраструктуру для сбора отходов пополнят евроконтейнеры из переработанного пластика. Использованные флаконы, канистры, ящики для фруктов после вторичной переработки стали материалом для новых баков. То, что было выброшено в контейнеры для раздельного сбора превратилось в емкости для сбора отходов.
"В своей работе мы придерживаемся принципов замкнутого цикла и сокращения отходов.
Использование вторичного сырья для изготовления контейнеров наглядно демонстрирует пользу раздельного сбора. На наш взгляд, это отличное решение для экономии природных ресурсов и сокращения количества отходов на полигонах. По эксплуатационным характеристикам эти контейнеры ничем не уступают емкостям, которые сделаны из первичных полимеров," - прокомментировали в пресс-службе АО "ЭкоПром-Липецк".
Евроконтейнеры будут использованы для замены сломанных или сгоревших баков на липецких площадках.