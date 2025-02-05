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сегодня, 10:52
В Белгородской области погибли пятеро срочников из чебаркульской части
Пятеро срочников из части около города Чебаркуль Челябинской области погибли от взрыва управляемого снаряда в Белгородской области.
Военные-срочники из части в Чебаркуле Челябинской области погибли на территории Белгородской области. Смерть наступила в результате попадания управляемого снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), — сообщает портал 74.RU со ссылкой на родственников молодых людей.
Солдаты из чебаркульской части погибли 11 января в районе поселка Нехотеевка Шебекинского района Белгородской области. Причина смерти, указанная в медицинских справках, — взрыв управляемого снаряда. Один из погибших вырос в Челябинске. Ему было 20 лет.
В сообщении говорится, что родственники военных потеряли связь с ними 11 января, когда случился прилет вражеского боеприпаса. Срочники сами построили себе блиндаж, где несли дежурство с 30 декабря.
Один из погибших — уроженец Челябинска. Он был призван на военную службу в 2024 году. Во время учебной подготовки молодой человек проходил курсы снайперов в Свердловской области. Далее его отправили на границу, в Белгородскую область.
Другие сослуживцы россиянина родом из Троицкого района, Самарской области и Нальчика. Родные погибших также получили документы о смерти срочников.
Военный комиссар Металлургического района Челябинска заявил, что батальон «выполнял боевые задачи по охране государственной границы». Один из сотрудников подразделения посмертно награжден орденом Мужества.
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