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В России
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44 минуты назад
В РФ вступает в силу миграционный режим высылки нелегальных иностранцев
В России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев.
Мигранты, совершившие правонарушение или нелегально пребывающие в России, попадут в специальный реестр контролируемых лиц. Это подразумевает запрет на покупки недвижимости и транспорта, управление автомобилем, кредитование, вступление в брак, оформление новых банковских счетов и ежемесячные траты с уже существующих более 30 тыс. рублей, а также свободное перемещение по территории страны, — передает РБК.
Попавшие в реестр иностранцы, которые не находятся в спецучреждениях для мигрантов, СИЗО или колониях, будут обязаны присылать в МВД сведения о своем местонахождении в виде фотографии с геолокацией. Остальным необходимо информировать полицию о месте пребывания, датах планируемого выезда из России или препятствующих этому обстоятельствах.
За неоднократные нарушения этих норм предусмотрена депортация. После выезда из России мигрантов будут исключать из реестра контролируемых лиц.
Право принимать решение о выдворении нелегальных мигрантов после совершения ими нескольких административных правонарушений получили сотрудники полиции. Ранее подобные меры мог применить суд.
Для погранслужбы расширили перечень оснований для отказа во въезде в Россию. В частности, они смогут без обращения в другие инстанции принять такое решение в случае угрозы безопасности России со стороны иностранца. Ранее погранслужба отказывала при совершении нарушений при въезде в страну. За последние действия иностранного гражданина ждут штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. и административное выдворение.
Российские власти ввели штрафы за оказание нелегальным мигрантам услуг, запрещенных законодательством. Их размер для граждан составит 2–5 тыс. руб., для должностных лиц — 35–50 тыс. руб., для юридических лиц — 400–500 тыс. руб.
Родители-иностранцы, чьих несовершеннолетних детей признали нежелательно пребывающими в России, получат аналогичный статус. Это подразумевает обязательство покинуть страну в установленные законом сроки. Нарушение этих норм грозит депортацией. Статус нежелательного пребывания в России присваивают МВД, ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки, МИД, ФСИН и Росфинмониторинг. Причинами для этого могут быть нарушения при въезде, отсутствие или утрата документов, уклонение от выезда, угроза обороноспособности, безопасности, основам конституционного строя и здоровью населению.
Ужесточению миграционного законодательства предшествовал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». В результате него погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Силовики задержали более 20 человек, в том числе четырех исполнителей — граждан Таджикистана.
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