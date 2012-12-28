Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке 13-летнего мальчика избили у школы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавшие авиабоеприпасы, поиски стрелка и пересохшие пруды
Общество
Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
Общество
Липчанка проглотила штангу
Происшествия
Фотография турникмена обошлась фитнес-клубу в 50 000 рублей
Происшествия
Липчане демонстрируют антиЗОЖ
Здоровье
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Общество
Нужна ли Липецку уплотнительная застройка?
Говорит Липецк
Первый новичок перешёл в «Металлург» из московского «Спартака»
Спорт
29-летний таксист попался с наркотиками
Происшествия
Читать все
Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
Общество
По драке подростков в Сенцово протоколы составили на родителей
Происшествия
Жить стало лучше? Объем вкладов липчан вырос на 26%
Экономика
Сильный снег и заносы на дорогах: спасатели предупредили о резком изменении погоды
Погода в Липецке
Озимые, возможно, придется досевать
Общество
Липецкие полицейские задержали гражданина Азербайджана, обкрадывавшего в соседнем Воронеже пассажиров такси
Происшествия
Сын умершей ельчанки продолжил получать её пенсию и ЕДВ
Общество
От пункта выдачи заказов «Самокат» угнали велосипед
Происшествия
Двое ельчан получили судимости за кражи незначительных сумм с чужих банковских карт
Происшествия
В Липецкую область возвращается зима
Погода в Липецке
Читать все
В России
56
сегодня, 16:44

Траты россиян на сигареты за год возросли на 18,9%

По итогам 2024 года траты россиян на сигареты выросли на 18,9% в годовом выражении, до 1,4 трлн рублей.

Россияне потратили на сигареты в 2024 году 1,4 трлн рублей, что на 18,9% больше, чем годом ранее, тогда траты составили 1,2 трлн рублей, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной системы маркировки «Честный знак».

Больше всего сигарет купили жители Магаданской области (120,9 тыс. пачек на тысячу человек) и Камчатского края (115,7 тыс. пачек сигарет), рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). На третье место поднялся Забайкальский край (108,7 тыс. пачек), в 2023 году регион не входил в топ-10. Сахалинская область, ранее занимавшая третью строчку, опустилась на четвертое место (106,4 тыс. пачек). На пятом месте оказалась Амурская область (100,6 тыс. пачек), хотя годом ранее регион находился на 12-й строчке.

В топ-10 также вошли Еврейская автономная область (96,8 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (89,2 тыс.), Мурманская область (89,0 тыс.), Республика Карелия(88,9 тыс.) и Республика Коми (88,9 тыс.), — добавили в ЦРПТ.

Рост расходов россиян на сигареты обусловлен несколькими факторами, в первую очередь обелением рынка, — отметили в организации.

«Пять лет назад, до введения маркировки, доля нелегального оборота сигарет оценивалась в 15,6%. Согласно последнему отчету ННЦК, к третьему кварталу 2024 года этот показатель снизился до 10,8%. Это привело к увеличению легальных продаж — в 2024 году продажи сигарет выросли на 9,8% по сравнению с 2023 годом», — рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Еще одной причиной роста затрат в «Честном знаке» называют повышение единой минимальной цены. В 2022 году легальная пачка сигарет из 20 штук не могла продаваться дешевле 112 рублей, а с 2023 года — не ниже 119 рублей. С 1 января 2025 года минимальная цена для сигарет выросла до 135 рублей.
сигареты
траты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить