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сегодня, 16:44
Траты россиян на сигареты за год возросли на 18,9%
По итогам 2024 года траты россиян на сигареты выросли на 18,9% в годовом выражении, до 1,4 трлн рублей.
Больше всего сигарет купили жители Магаданской области (120,9 тыс. пачек на тысячу человек) и Камчатского края (115,7 тыс. пачек сигарет), рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). На третье место поднялся Забайкальский край (108,7 тыс. пачек), в 2023 году регион не входил в топ-10. Сахалинская область, ранее занимавшая третью строчку, опустилась на четвертое место (106,4 тыс. пачек). На пятом месте оказалась Амурская область (100,6 тыс. пачек), хотя годом ранее регион находился на 12-й строчке.
В топ-10 также вошли Еврейская автономная область (96,8 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (89,2 тыс.), Мурманская область (89,0 тыс.), Республика Карелия(88,9 тыс.) и Республика Коми (88,9 тыс.), — добавили в ЦРПТ.
Рост расходов россиян на сигареты обусловлен несколькими факторами, в первую очередь обелением рынка, — отметили в организации.
«Пять лет назад, до введения маркировки, доля нелегального оборота сигарет оценивалась в 15,6%. Согласно последнему отчету ННЦК, к третьему кварталу 2024 года этот показатель снизился до 10,8%. Это привело к увеличению легальных продаж — в 2024 году продажи сигарет выросли на 9,8% по сравнению с 2023 годом», — рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Еще одной причиной роста затрат в «Честном знаке» называют повышение единой минимальной цены. В 2022 году легальная пачка сигарет из 20 штук не могла продаваться дешевле 112 рублей, а с 2023 года — не ниже 119 рублей. С 1 января 2025 года минимальная цена для сигарет выросла до 135 рублей.
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