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В России
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36 минут назад

Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве мог устроить террорист-смертник

На теле погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» обнаружили взрывчатку.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, мог устроить террорист-смертник, — передает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Подрыв в доме в ЖК «Алые паруса» мог совершить террорист-смертник», — отмечается в сообщении.

Накануне утром в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщали в департаменте здравоохранения Москвы, погиб один человек, еще четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он умер в больнице. Источник РБК называл основной версией произошедшего заказное убийство.

Как отмечает РЕН ТВ, первый погибший, предположительно, и есть преступник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50 при появлении Саркисяна. По предварительным данным, смертник — ранее судимый гражданин Армении. Задержаны несколько его сообщников, — добавил телеканал.

СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия.
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