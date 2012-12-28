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В России
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50 минут назад
Российские производители молочной продукции могут повысить цены
Владельцы магазинов не спешат принимать новые условия и продолжают удерживать минимальные наценки по ряду позиций.
Сразу несколько крупных производителей молочной продукции (среди них молоко, творог, сметана, йогурт) еще в конце декабря оповестили торговые сети о повышении цен на свои товары к началу февраля. Речь идет о таких компаниях, как «Вимм-Билль-Данн» (торговая марка «Домик в деревне»), Health&Nutrition (бренд «Простоквашино», «Актибио»), Ehrmann, «Савушкин продукт», «Молочный кит» (Milk on).
Действительно, торговые сети получили уведомления о повышении цен, — рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Сейчас ритейлеры удерживают минимальные наценки от 5 до 10% на целый ряд позиций в молочной категории: крупнейшие сети снизили наценки более чем на 500 наименований социально значимых товаров, включив в перечень сметану, творог, ряженку, кефир, добавил эксперт. В магазинах компаний стоимость 1 л питьевого молока «первой цены» (самой бюджетной) составляет около 72 рублей, это на 27% ниже средних цен по стране с учетом всех форматов розничной торговли.
Повышение цен на молочную продукцию — мера вынужденная, — отметила глава Молочного союза Людмила Маницкая. Производители прикладывают усилия для сдерживания роста с учетом высокой социальной значимости этих товаров. Она добавила, что есть общий рост затрат на его изготовление — на корма, электроэнергию, транспортные расходы, влияет и инфляция. Сказываются и позитивные факторы: на рынке работает система прослеживаемости «Меркурий», а значит, он постепенно обеляется, фальсификат становится труднее изготовить. В итоге для легального производства нужно больше сырья.
В Минсельхозе признали рост себестоимости производства, об этом сказали также в Союзмолоке и Молочном союзе. Однако в ФАС напомнили, что необоснованное повышение цен — основание для применения мер реагирования.
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