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В России
30
34 минуты назад

Россияне приобрели рекордные 12,3 тысячи электромобилей с пробегом

В прошлом году российский рынок подержанных электромобилей показал впечатляющий рост.

Россияне в 2024 году приобрели 12,3 тыс. подержанных электромобилей — на 18% больше, чем в 2023 году. Данный показатель продаж стал рекордным, — передает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В рейтинге самых популярных брендов на вторичном рынке электрокаров первая строчка досталась японскому Nissan (продано 4,9 тыс. шт.), доля которого составила около 40% от общего объема продаж. На Tesla приходится каждый шестой подержанный электромобиль, купленный в 2024 году (2,1 тыс. шт.). На третьем месте оказался китайский Zeekr (1,4 тыс. шт.)

Среди моделей на первом месте остается Nissan Leaf, продажи которого в 2024 году достигли 4,8 тыс. экземпляров. В топ-3 наиболее востребованных электрокаров на вторичном рынке также вошли Tesla Model 3 и Zeekr 001 — по 1 тыс. шт.

Эксперты «Автостата» отмечают, что на рынке электромобилей с пробегом в 2024 году присутствовало около 80 различных марок.

«Для сравнения: в 2023 году их было примерно 60, в 2022 году — около 50, а в 2021 году — менее 35», — говорится в сообщении.
авто
экономика
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