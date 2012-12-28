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В России
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34 минуты назад
Россияне приобрели рекордные 12,3 тысячи электромобилей с пробегом
В прошлом году российский рынок подержанных электромобилей показал впечатляющий рост.
В рейтинге самых популярных брендов на вторичном рынке электрокаров первая строчка досталась японскому Nissan (продано 4,9 тыс. шт.), доля которого составила около 40% от общего объема продаж. На Tesla приходится каждый шестой подержанный электромобиль, купленный в 2024 году (2,1 тыс. шт.). На третьем месте оказался китайский Zeekr (1,4 тыс. шт.)
Среди моделей на первом месте остается Nissan Leaf, продажи которого в 2024 году достигли 4,8 тыс. экземпляров. В топ-3 наиболее востребованных электрокаров на вторичном рынке также вошли Tesla Model 3 и Zeekr 001 — по 1 тыс. шт.
Эксперты «Автостата» отмечают, что на рынке электромобилей с пробегом в 2024 году присутствовало около 80 различных марок.
«Для сравнения: в 2023 году их было примерно 60, в 2022 году — около 50, а в 2021 году — менее 35», — говорится в сообщении.
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