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29 минут назад

Группа НЛМК вошла в топ рейтинга работодателей Headhunter

Группа НЛМК заняла второе место среди промышленных компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии HeadHunter и итоговое 13 место среди всех крупнейших компаний России. По итогам 2024 года, компания также сохранила лидерство по уровню развития HR-процессов.

Высокие позиции отражают прогресс в формировании одной из самых профессиональных команд, основанный на открытости и прозрачности отношений с сотрудниками и соискателями, значимости ценностей и корпоративной культуры.

Группа НЛМК способствует развитию своей команды как в возможностях применения на практике самых современных технологий, так и в возможности саморазвития в рамках программ обучения.

В компании активно внедряются современные технологии для автоматизации производства, безопасности труда и повышения качества продукции.

На НЛМК продолжает совершенствоваться цифровая информационная система управления процессами от добычи сырья до прокатного производства. Цифровыми помощниками, датчиками и дашбордами ежедневно пользуется 7,5 тыс. сотрудников производства.

Специалисты Центра исследований и разработок создают цифровые и физические модели новых продуктов и изучают их свойства на высококлассном оборудовании, что позволяет проводить более тысячи видов измерений в области микроскопии и химического анализа.

Технологии машинного зрения и применение искусственного интеллекта дополнительно позволяют следить за качеством продукции в реальном времени, прогнозировать процессы и анализировать объемные данные для повышения безопасности на рабочих местах и контроля за экологической обстановкой на предприятиях.

Группа НЛМК построила и развивает одну из сильнейших систем корпоративного обучения в отрасли. Университет НЛМК трижды становился лауреатом и получал высшие награды премии «Хрустальная пирамида» в номинации «Корпоративный университет года», отмечен гран-при номинации «Трансформация организации и корпоративной культуры», гран-при и наградами премии «СМАРТ Пирамида» в номинации «Лучшая программа корпоративного обучения года». Кампус Корпоративного университета удостоен премии «Best Office Awards». Доступ к образовательным программам Университета НЛМК есть у всех сотрудников – это позволяет обеспечивать устойчивый рост бизнеса, поддерживая преемственность и развитие.

В рамках программ социальной ответственности и заботы о сотрудниках компания совершенствует корпоративное здравоохранение в ключевых городах присутствия.

В планах – продолжить развитие команды для реализации новых амбициозных проектов.

Рейтинг HeadHunter — один из ведущих рейтингов работодателей России. В 2024 году в нем приняли участие 1729 компаний из 41 отрасли. При его формировании эксперты оценивают эффективность работы HR-подразделений, проводят опросы вовлеченности персонала, анализируют мнение соискателей и отзывы бывших сотрудников.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Мощности производства стали на НЛМК в Липецке составляют 14,3 млн тонн. Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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