Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полет автомобиля в сторону лога записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецком округе пересох пруд
Общество
Стала известна предыстория стрельбы на улице Бехтеева
Происшествия
Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Происшествия
У 41-летней липчанки удалили пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Липецкая вечЁрка: упавшие авиабоеприпасы, поиски стрелка и пересохшие пруды
Общество
В Липецке 13-летнего мальчика избили у школы
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Житель поселка Лев Толстой уверен, что раскусил очередную схему аферистов
Происшествия
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Общество
Читать все
Нужна ли Липецку уплотнительная застройка?
Говорит Липецк
В Липецке 13-летнего мальчика избили у школы
Происшествия
29-летний таксист попался с наркотиками
Происшествия
Липчанка проглотила штангу
Происшествия
Липчане демонстрируют антиЗОЖ
Здоровье
В доме на Елецкой пять дней забита канализация
Общество
Фотография турникмена обошлась фитнес-клубу в 50 000 рублей
Происшествия
44-летняя ельчанка пострадала в пожаре на улице Орджоникидзе
Происшествия
Липецкие полицейские задержали гражданина Азербайджана, обкрадывавшего в соседнем Воронеже пассажиров такси
Происшествия
Озимые, возможно, придется досевать
Общество
Читать все
В России
77
сегодня, 13:41

Климатолог заявил о вреде теплой зимы для здоровья людей

Волны тепла зимой и летом приводят к различным негативным последствиям для здоровья людей.

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал, что волны тепла зимой негативно влияют на здоровье людей и заставляют их чаще болеть, — пишут «Известия».

Аномально высокие температуры в средней полосе России в январе были вызваны несколькими волнами тепла — более частыми и продолжительными их сделало глобальное потепление, — пояснил специалист.

«По данным медиков, зимние волны тепла приводят к тому, что люди чаще болеют, особенно страдают метеозависимые. Хотя медиков больше волнуют летние волны жары, когда серьезно страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказал Кокорин.

Еще одно опасное последствие аномально теплых зим — смещение типичных для юга болезней на север. Так, в последнее время стали чаще отмечать случаи лихорадки Западного Нила и малярии, а клещей-переносчиков энцефалита стало больше.

При этом выращивать теплолюбивые культуры на более северных территориях, по его словам, не получится из-за заморозков, которые всё равно будут возвращаться. В целом волны тепла и жары будут случаться всё чаще, — добавил климатолог.
здоровье
погода
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить