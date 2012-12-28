Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Липецкие полицейские задержали гражданина Азербайджана, обкрадывавшего в соседнем Воронеже пассажиров такси
В России
77
сегодня, 13:41
Климатолог заявил о вреде теплой зимы для здоровья людей
Волны тепла зимой и летом приводят к различным негативным последствиям для здоровья людей.
Аномально высокие температуры в средней полосе России в январе были вызваны несколькими волнами тепла — более частыми и продолжительными их сделало глобальное потепление, — пояснил специалист.
«По данным медиков, зимние волны тепла приводят к тому, что люди чаще болеют, особенно страдают метеозависимые. Хотя медиков больше волнуют летние волны жары, когда серьезно страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказал Кокорин.
Еще одно опасное последствие аномально теплых зим — смещение типичных для юга болезней на север. Так, в последнее время стали чаще отмечать случаи лихорадки Западного Нила и малярии, а клещей-переносчиков энцефалита стало больше.
При этом выращивать теплолюбивые культуры на более северных территориях, по его словам, не получится из-за заморозков, которые всё равно будут возвращаться. В целом волны тепла и жары будут случаться всё чаще, — добавил климатолог.
0
0
0
0
0
Комментарии