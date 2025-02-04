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25 минут назад

Депутат назвал нужное число пенсионных баллов для пенсии в 110 тысяч рублей

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин сообщил, что для получения пенсии в 110 тысяч рублей россиянам за время трудовой деятельности потребуется накопить 639 пенсионных баллов. Однако достичь 639 баллов практически невозможно: за год стажа можно получить максимум 10 баллов при зарплате в 230 тысяч рублей, что требует почти 64 года работы.

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, что для того, чтобы получать пенсию в 110 тысяч рублей, которую россияне считают достойной, нужно накопить 639 пенсионных баллов, — пишет «Газета.Ru».

«После завершения официальной трудовой деятельности человек хочет сохранить тот же уровень жизни и дохода. В 2024 году опрошенные называли достойной пенсией сумму в 110 тыс. рублей. Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тыс. рублей», — заявил депутат.

По его словам, чтобы накопить 639 баллов, нужно получать такую зарплату в течение почти 64 лет.

Он отметил, что в текущем году пенсии должны быть не менее 40% от средней заработной платы в регионе и минимум 38 000 рублей. При этом индексация должна ежегодно соответствовать реальной инфляции.

По словам депутата, пенсионеры имеют такие же базовые потребности, как и трудоспособное население, поэтому необходимо установить единый средний прожиточный минимум для всех. Сейчас он составляет 19 329 рублей для трудоспособных граждан, а для пенсионеров — на 4 тыс. рублей меньше, 15 250 рублей, что несправедливо, заключил Никитин.

С 2025 года для получения страховой пенсии по старости нужно накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
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