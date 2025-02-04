Депутат назвал нужное число пенсионных баллов для пенсии в 110 тысяч рублей

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин сообщил, что для получения пенсии в 110 тысяч рублей россиянам за время трудовой деятельности потребуется накопить 639 пенсионных баллов. Однако достичь 639 баллов практически невозможно: за год стажа можно получить максимум 10 баллов при зарплате в 230 тысяч рублей, что требует почти 64 года работы.