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В России
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13 минут назад
ЦБ РФ сообщает о массовом распространении мифов о цифровом рубле
Банк России сообщил о массовом распространении ложной информации о цифровом рубле в соцсетях.
«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — объяснил представитель ЦБ РФ.
Уточняется, что в рассылках призывают отказаться от цифрового рубля, сообщения могут сопровождаться формами неких заявлений для заполнения на отказ от использования такой валюты. Граждан запугивают тем, что переход на цифровой рубль будет обязательным и ограничит их расходы. В одной из подобных рассылок заявляется, что цифровой рубль уже стал вводить Сбербанк, якобы собираются подписи клиентов для оцифровки.
При этом цифровой рубль пока недоступен, его запуск запланирован на лето 2025 года. Граждане сами будут решать, воспользоваться ли цифровым рублем, — валюта будет выпускаться как дополнение к наличным и безналичным средствам, подчеркнул представитель регулятора. В «Сбере» же заявили, что банк «не ведет коммуникаций с клиентами о цифровом рубле», а распространяемая в мессенджерах информация ложная.
Введенные в заблуждение граждане иногда обращаются в МФЦ с просьбой оформить отказ от цифрового рубля. Однако МФЦ никак не относится к открытию таких счетов. Никаких заявлений об отказе от цифрового рубля писать не требуется, автоматические данные счета не открываются.
По мнению управляющего партнера «Поправко, Деревенко и партнеры» Светланы Деревенко, подобные вбросы нацелены на провокацию и представляют собой предпосылку для очередных мошеннических схем.
Цифровой рубль — форма национальной валюты. Банк России намерен ее выпускать в качестве дополнения к уже существующим. Эта форма представляет собой уникальный электронный код — токен.
В отличие от криптовалюты цифровые рубли будет выпускать ЦБ. Криптовалюты нестабильны, их курс зависит от проявленного к ним внимания и интереса. Цифровой рубль будет обеспечиваться золотыми резервами государства.
Сбережения будут храниться на цифровых кошельках на платформе ЦБ. Открыть такой кошелек можно будет только через приложения коммерческих банков — они будут выступать посредниками между ЦБ и клиентами. В отличие от них безналичные средства хранятся в коммерческих банках, на них могут начислять проценты на остаток и кешбэк, на цифровые рубли такие операции проводиться не будут. Но у цифрового рубля есть преимущество: расплатиться им будет можно и без доступа к Сети.
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