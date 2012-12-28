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В России
47
сегодня, 11:37

В РФ сократилось число аэропортов-миллионников

В России в 2024 году снизилось количество аэропортов с пассажиропотоком более миллиона человек.

В России по итогам 2024 года осталось 30 аэропортов, чей пассажиропоток превысил планку 1 млн человек, — передает РБК.

Уточняется, что за год из их числа выбыл аэропорт Грозного: в 2023 году его показатель резко вырос на фоне роста внутреннего туризма на 29,3%, до 1 млн человек. В 2024 году он упал на 5,4%, до 951,5 тыс. пассажиров.

Лидирует по показателям столичное Шереметьево. Объем перевозок вырос на 20% — до 43,92 миллиона человек.

На втором месте расположился петербургский аэропорт «Пулково» с увеличением пассажиропотока на 3% — до 20,9 миллиона человек. В воздушной гавани назвали показатель рекордным.

Третью строчку занял московский аэропорт Внуково. Пассажиропоток здесь увеличился на 11% — до 16 миллиона человек.

Отрицательную динамику показали аэропорты в Сочи, Уфе, Перми, Оренбурге, Грозном, а также московский Домодедово. тот столичный аэропорт в 2005–2015 годах был крупнейшей воздушной гаванью страны благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями «Трансаэро» (обанкротилась и прекратила работу), S7, British Airways (прекратила полеты в Россию). После потери лидерства Домодедово прочно занимал второе место в стране до 2023 года, когда из-за прекращения прямых рейсов в страны Европы и последовавшего падения транзитного пассажиропотока из российских регионов в европейские страны столичные аэропорты потеряли часть пассажиров. Это привело к падению показателей Домодедово и Внуково, в результате Пулково вышел на второе место.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев пояснил, что показатели воздушных гаваней зависят от инфраструктуры и маршрутов ключевых авиакомпаний, в том числе трансферного потенциала для иностранных перевозчиков.
аэропорты
ависообщение
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