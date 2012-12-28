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В России
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сегодня, 10:46

Над акваторией Азовского моря была уничтожена ракета «Нептун»

Ночью средства ПВО России перехватили и уничтожили украинскую ракету большой дальности «Нептун» над Азовским морем.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО была уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Утром 3 февраля Минобороны сообщило, что средства ПВО армии России сбили беспилотный летательный аппарат украинских формирований в небе над Каспийским морем. В Минобороны уточнили, что это произошло в 07:50 мск.

3 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что над объектами в Каспийске были зафиксированы дроны ВСУ. По его словам, военные предприняли все необходимые меры для их нейтрализации.

В ночь на 3 февраля силы ПВО Вооружённых сил РФ ликвидировали и нейтрализовали 70 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. В небе над Ростовской областью было сбито 27 дронов, над Волгоградской областью — 25 БПЛА. Ещё семь беспилотников уничтожили над Астраханской, пять — над территорией Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два — над территорией Курской области.
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