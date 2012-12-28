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В России
14 минут назад
В Минобороны предлагают изменить список болезней для медкомиссий военкоматов
Министерство обороны РФ опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов правительственное постановление, которое вносит изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе.
Как сообщается в документе, для военнообязанного, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации), категорию предлагают поменять с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями». Предлагается также исключить пункт, согласно которому военнослужащих с поздним, врожденным сифилисом признавали негодными к службе, — передает ТАСС.
Помимо этого, оборонное ведомства предлагает изменить категории для граждан с шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа. Многие изменения будут относиться только к контрактникам.
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