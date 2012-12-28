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В России
51
53 минуты назад

Нашествие саранчи угрожает 21 региону России

Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в России станет саранча. Для борьбы с ней будут созданы специальные отряды. В этом году с саранчой придется бороться в 21 регионе, они будут находиться в зоне максимального риска.

Такой прогноз содержится в докладе федерального Россельхозцентра при Минсельхозе, который был представлен на одном из последних совещаний в министерстве, сообщают «Известия».

Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях, отмечается в документе. Кроме того, пострадать от нашествия саранчи могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. В 2024 году таких регионов было 14.
Аграриям в этом году будет необходимо обработать от вредителей на 100 тыс. га больше, чем в прошлом. Согласно документу, особенно актуально это станет для регионов, которые граничат с Казахстаном.

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