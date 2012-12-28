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55 минут назад

Рассрочка от 60 тыс. рублей будет учитываться в кредитной истории

Регулирование рассрочки решено начать с 60 тыс. рублей, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Информация о выдаче бесплатной рассрочки выше этой суммы будет передаваться в БКИ и учитываться в кредитной истории граждан. Также планируется ввести нормативы и требования ЦБ к таким продуктам.

Нынешняя версия законопроекта предполагает, что операторы сервисов будут обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в бюро кредитных историй, если сумма покупки превысит 15 тыс. рублей. Под регулирование будут подпадать BNPL-сервисы (Buy now pay later), которые позволяют оплатить покупку частями.

Рассрочка — это фактически кредитование, поэтому важно регулировать этот рынок, добавил депутат. По его словам, сейчас решено начать с 60 тыс. — то есть порог пересмотрен. Однако затем его будут поэтапно снижать, причем довольно быстро. В результате цифру все-таки уменьшат до уровня в 15 тыс. рублей, но с учетом инфляции.

Эти требования могут усложнить получение займов, если человек уже купил несколько товаров через BNPL-сервисы, потому что это будет сказываться на его кредитной истории, пояснил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Много оформленных рассрочек даже могут стать барьером к получению ипотеки, добавил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

сплит
рассрочка
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