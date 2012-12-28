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В России
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8 минут назад
ФАС запретила торговым сетям брать себе вознаграждение у поставщиков яиц и масла
Торговым сетям запрещено взимать вознаграждение, включенное в цену договора, с поставщиков масла и куриных яиц.
По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определённое количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику.
Уточняется, что это даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые средства на модернизацию и расширение производства.
В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции.
Закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения в размере не выше 5%, которое поставщик выплачивает торговой сети за приобретение определенного количества продовольственных товаров. Исключение составляют отдельные социально значимые продукты, включенные в соответствующий перечень, — сообщает пресс-служба ФАС.
По предложению ФАС России список товаров, за реализацию которых торговым сетям запрещено взимать с поставщиков вознаграждение, был расширен. В него включены куриные яйца первой и второй категории, а также масло сливочное с массовой долей жира 72,5%.
Отмечается, что это будет способствовать стабилизации цен на соответствующие социально значимые продовольственные товары и повышению их доступности для потребителей.
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