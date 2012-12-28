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53 минуты назад

На Солнце произошло несколько мощных вспышек

На Солнце зафиксировали серию мощных вспышек, которые произошли на поверхности звезды 3 февраля.

Семь вспышек предпоследнего класса мощности произошло на Солнце в понедельник, — рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Самая мощная вспышка была зарегистрирована около 07:00 мск.

«Третьего февраля в 06:58 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06E24) зарегистрирована вспышка M8.8 продолжительностью 12 минут», — уточнили в институте.

Кроме того, в период с 02:00 до 11:00 мск произошли вспышки М4.2, М2.5, М3.1, М3.2, а также две вспышки М1.0.

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, индекс вспышечной активности составляет в настоящее время 8.7 по 10-балльной шкале. А также отмечается высокая вероятность вспышек класса Х в ближайшие двое суток.

«Судя по всему, рост активности носит глобальный характер, так как синхронное увеличение числа и мощности вспышек происходит на обратной, невидимой стороне Солнца, откуда вчера был зарегистрирован крупный выброс плазмы. Еще один выброс произошел сегодня ночью. Активные центры вышли сегодня на центральный меридиан, то есть находятся теперь прямо напротив Земли в области максимального воздействия», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
вспышка на Солнце
магнитные бури
здоровье
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