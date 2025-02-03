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сегодня, 15:23
Правительство Белоруссии ушло в отставку
Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко.
«Правительство, согласно конституции, сложило полномочия перед вновь избранным президентом», — говорится в сообщении правительственной пресс-службы. Постановление вступает в силу со дня его принятия, уточнили в Совмине.
В соответствии с законом «О Совете министров Республики Беларусь» в случае сложения полномочий Совет министров по поручению президента страны «продолжает осуществлять свои полномочия до формирования нового Совета министров Республики Беларусь».
Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Центризбирком Белоруссии на заседании 3 февраля подвел итоги голосования, подтвердив победу Лукашенко, которого поддержали 86,82% избирателей. Это более половины граждан республики, принявших участие в голосовании.
Первым указом Лукашенко после выборов стал документ о предоставлении льготного арендного жилья работникам наиболее востребованных в Белоруссии профессий. Конкретный перечень специалистов смогут определять местные органы власти. Лукашенко также заявлял, что первый свой визит после переизбрания он намерен нанести в Россию, — пишут «Ведомости».
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