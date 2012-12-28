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В России
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сегодня, 14:32

На границе с Азербайджаном началась операция «Граница-щит»

Правоохранители Азербайджана проводят операцию по выявлению террористов в приграничных с Россией районах.

Азербайджан на границе с Россией запустил с 3 февраля комплексные оперативно-разыскные и профилактические антитеррористические операции под названием «Граница-щит». Мероприятия продлятся до 10 февраля, — передает РБК со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МВД.

«На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-Щит»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что операции ведутся на базе взаимного соглашения с Россией. Основная цель — воплощение плана приграничного сотрудничества, выявление и нейтрализация членов транснациональных организованных преступных группировок, их спонсоров, финансирующих реализацию оружия, взрывчаток, наркотиков и другого.

На время учений власти Азербайджана установят полицейские посты в нескольких районах.

Азербайджан и Россия развивают сотрудничество в области терроризма.
Азербайджан
антитеррор
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