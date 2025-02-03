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В России
66
сегодня, 13:47

В ЦБ РФ рассказали о тысячах жалоб на банки из-за процентов по вкладам

В 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

В 2024 году россияне массово направляли жалобы в Центробанк, связанные с несогласием с начислением процентов по вкладам, — пишут «Ведомости».

«Заметный рост количества обращений начался со второй половины года», — заявил представитель ЦБ.

По данным издания, свыше 2000 обращений были связаны с вопросами по банковским депозитам, из них 554 были жалобами на размер начисленных процентов. В 2023 году в Центробанке зафиксировали вдвое меньше жалоб на начисление процентов по вкладам (262 обращения).

Нынешний рост недовольства представитель ЦБ связал с повышением ключевой ставки, вслед за которой начали увеличиваться и максимальные ставки по вкладам. Он добавил, что сохранить доходы россиян поможет поддержание ключевой ставки на уровне, который существенно превышает нынешнюю и ожидаемую инфляцию.

До этого сообщалось, что правительство сократило максимальный размер субсидий по программе льготных кредитов для малого и среднего бизнеса («1764») с 9,75 до 6% на фоне рекордной ключевой ставки ЦБ (21%). По данным министерства экономики, рост ключевой ставки увеличил нагрузку на бюджет. В 2024 году на субсидирование 65 льготных программ уже потрачено 15,6 трлн рублей.

Ключевая ставка ЦБ начала расти с середины прошлого года: до июля она оставалась на уровне 16%, а затем к концу года достигла 21% годовых. Во второй декаде декабря 2024 г. максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках превысила 22,7%, затем доходности пошли вниз, после того как, вопреки ожиданиям рынка, ЦБ сохранил «ключ» на уровне 21%: по данным Банка России, во второй декаде января ставка снизилась до 21,5%.
банки
экономика
проценты
вклады
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