В России
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сегодня, 12:55
Россияне смогут отчитаться о получении цифровой валюты в личном кабинете ФНС
Согласно требованиям, отчетность должна подаваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения цифровой валюты.
Информацию о получении цифровой валюты россияне теперь могут направить в налоговый орган в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), — сообщили в ведомстве.
Новый сервис доступен при входе в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи, говорится в сообщении. Чтобы подать информацию о намайненной криптовалюте, нужно заполнить форму в личном кабинете физлиц в разделе «Майнинг», для юрлиц — «Майнинг цифровой валюты». В личном кабинете ИП нужно воспользоваться разделом «Жизненные ситуации», где также выбрать «Майнинг цифровой валюты».
Согласно требованиям, отчетность должна подаваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения цифровой валюты. Обязанность направить информацию о получении криптовалют в налоговый орган установлена Федеральным законом, — передает РБК.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут направить информацию о намайненной валюте в налоговый орган в случае включения в Реестр майнеров и операторов ФНС.
С 1 ноября 2024 года в России вступили в силу положения закона «О цифровых финансовых активах». Все юрлица и ИП, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в специальном реестре ФНС. Физлицам этого делать не нужно, если они занимаются майнингом, используя электроэнергию не более чем на 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.
Реестр майнеров в России заработал с 1 ноября. Регистрация в нем осуществляется через сервис «МайнингРеестр» на сайте ФНС: rmo.nalog.gov.ru. По словам руководителя службы Даниила Егорова, за первые три недели работы реестра заявки на регистрацию подали около 150 майнеров.
С начала 2025 года вступили в силу новые правила налогообложения в сфере майнинга. Согласно закону операции с цифровой валютой не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), но майнеры-юрлица должны платить налог на прибыль, а физлица — НДФЛ.
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