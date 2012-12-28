Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Липецкую область упали два авиационных боеприпаса
Происшествия
Спасать липецкую команду позвали самую высокую волейболистку
Спорт
Легковушка чуть не долетела до Каменного лога
Происшествия
Рыбак утонул под Липецком
Происшествия
Липчане жалуются на заваленную мусором дорогу
Общество
Мужчина выпал из палаты липецкой больницы
Происшествия
Вице-мэр Липецка стал заместителем министра
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Стрелок с улицы Бехтеева объявлен в розыск
Происшествия
На улице весна: зима в разгаре (ФОТО)
Общество
Читать все
В мэрии прислушались к мнению горожан о строительстве в Военном городке
Общество
Стрелок с улицы Бехтеева объявлен в розыск
Происшествия
Мужчина выпал из палаты липецкой больницы
Происшествия
Судьбу Крепости обсудят со школьниками и студентами
Общество
56-летняя липчанка хотела устроиться на работу и лишилась 47 900 рублей
Происшествия
На окраине Липецка сбитого мужчину переехал автомобиль
Происшествия
Дистанционку частично ввели в 40 липецких школах
Здоровье
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 6226 человек, в том числе 139 — гриппом
Здоровье
Житель поселка Лев Толстой уверен, что раскусил очередную схему аферистов
Происшествия
В полынье под Липецком утонул 59-летний мужчина
Происшествия
Читать все
В России
63
сегодня, 12:55

Россияне смогут отчитаться о получении цифровой валюты в личном кабинете ФНС

Согласно требованиям, отчетность должна подаваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения цифровой валюты.

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила в личном кабинете налогоплательщика функцию онлайн-отчетности о полученной криптовалюте. Теперь майнеры могут подавать данные через специальный раздел сервиса.

Информацию о получении цифровой валюты россияне теперь могут направить в налоговый орган в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), — сообщили в ведомстве.

Новый сервис доступен при входе в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи, говорится в сообщении. Чтобы подать информацию о намайненной криптовалюте, нужно заполнить форму в личном кабинете физлиц в разделе «Майнинг», для юрлиц — «Майнинг цифровой валюты». В личном кабинете ИП нужно воспользоваться разделом «Жизненные ситуации», где также выбрать «Майнинг цифровой валюты».

Согласно требованиям, отчетность должна подаваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения цифровой валюты. Обязанность направить информацию о получении криптовалют в налоговый орган установлена Федеральным законом, — передает РБК.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут направить информацию о намайненной валюте в налоговый орган в случае включения в Реестр майнеров и операторов ФНС.

С 1 ноября 2024 года в России вступили в силу положения закона «О цифровых финансовых активах». Все юрлица и ИП, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в специальном реестре ФНС. Физлицам этого делать не нужно, если они занимаются майнингом, используя электроэнергию не более чем на 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.

Реестр майнеров в России заработал с 1 ноября. Регистрация в нем осуществляется через сервис «МайнингРеестр» на сайте ФНС: rmo.nalog.gov.ru. По словам руководителя службы Даниила Егорова, за первые три недели работы реестра заявки на регистрацию подали около 150 майнеров.

С начала 2025 года вступили в силу новые правила налогообложения в сфере майнинга. Согласно закону операции с цифровой валютой не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), но майнеры-юрлица должны платить налог на прибыль, а физлица — НДФЛ.
майнинг
цифровая валюта
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить