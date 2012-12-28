Медики скорой помощи дважды запускали сердце 60-летнему мужчине, пока доставили его в больницу
Происшествия
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59 минут назад
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К погибшему пациенту больницы накануне смерти вызывали психиатра
У мужчины была смертельная болезнь.
Мужчина страдал депрессией, и накануне гибели ему даже вызывали психиатра. Во время беседы со специалистом тот уверял, что никаких дурных мыслей у него нет, что у него всё нормально, и что есть ради кого жить — у мужчины молодая жена и ребёнок.
Но в результате всё же случилась трагедия.
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