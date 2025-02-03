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В России
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сегодня, 12:15
Свыше 20 российских регионов могут столкнуться с нашествием саранчи
Более 20 российских регионов могут столкнуться с нашествием саранчи.
Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях. В зоне риска также республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. В 2024 году таких регионов было 14.
Уточняется, что в текущем году аграриям нужно будет обработать на 100 тыс. га больше, чем в прошлом. Согласно документу, особенно актуально это станет для регионов, которые граничат с Казахстаном.
Отмечается, что всё более часто встречаемые нашествия саранчи, которые происходят на фоне глобального потепления, угрожают мировой продовольственной безопасности.
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