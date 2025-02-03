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В России
120
сегодня, 12:15

Свыше 20 российских регионов могут столкнуться с нашествием саранчи

Более 20 российских регионов могут столкнуться с нашествием саранчи.

В 21 российском регионе в текущем году ожидается нашествие саранчи. Эксперты связывают это с тёплой зимой, — пишут «Известия» со ссылкой на информацию Россельхозцентра.

Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях. В зоне риска также республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. В 2024 году таких регионов было 14.

Уточняется, что в текущем году аграриям нужно будет обработать на 100 тыс. га больше, чем в прошлом. Согласно документу, особенно актуально это станет для регионов, которые граничат с Казахстаном.

Отмечается, что всё более часто встречаемые нашествия саранчи, которые происходят на фоне глобального потепления, угрожают мировой продовольственной безопасности.
саранча
нашествие
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