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сегодня, 11:31
В Москве в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв
Вертолет Московского авиационного центра прилетел на место взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.
Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на ул. Авиационная на северо-западе столицы.
О возбуждении дела также сообщили и в столичном управлении следственного комитета (СК).
«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Взрыв произошел утром 3 февраля в холле жилого комплекса «Алые паруса». По информации правоохранительных органов, звонившие очевидцы происшествия сообщили «о сильном хлопке внутри здания».
В результате взрыва неустановленного устройства в ЖК «Алые паруса» погиб один человек, четверо пострадали. По данным «Известий», в холле одного из домов могла взорваться граната.
«Несущие конструкции жилого дома в ЖК «Алые паруса» после произошедшего в одном из подъездов хлопка, не повреждены», — рассказали ТАСС в оперативных службах.
«По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены. Дальнейших обрушений не будет», — уточнили специалисты.
Вертолет Московского авиационного центра прибыл к ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где произошел взрыв, для возможной эвакуации пострадавших, — рассказали в оперативных службах.
«На место ЧП прибыл вертолет Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших», — сказал собеседник агентства.
Место происшествия осматривают следователи и криминалисты. Также к ЖК выехал руководитель ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов.
Установление обстоятельств и расследование дела находятся на контроле столичной прокуратуры. В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.
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