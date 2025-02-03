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сегодня, 11:31

В Москве в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв

Вертолет Московского авиационного центра прилетел на место взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

После взрыва в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на ул. Авиационная на северо-западе столицы.

О возбуждении дела также сообщили и в столичном управлении следственного комитета (СК).

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Взрыв произошел утром 3 февраля в холле жилого комплекса «Алые паруса». По информации правоохранительных органов, звонившие очевидцы происшествия сообщили «о сильном хлопке внутри здания».

В результате взрыва неустановленного устройства в ЖК «Алые паруса» погиб один человек, четверо пострадали. По данным «Известий», в холле одного из домов могла взорваться граната.

«Несущие конструкции жилого дома в ЖК «Алые паруса» после произошедшего в одном из подъездов хлопка, не повреждены», — рассказали ТАСС в оперативных службах.

«По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены. Дальнейших обрушений не будет», — уточнили специалисты.

Вертолет Московского авиационного центра прибыл к ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где произошел взрыв, для возможной эвакуации пострадавших, — рассказали в оперативных службах.

«На место ЧП прибыл вертолет Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Место происшествия осматривают следователи и криминалисты. Также к ЖК выехал руководитель ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов.

Установление обстоятельств и расследование дела находятся на контроле столичной прокуратуры. В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.
взрыв
Москва
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