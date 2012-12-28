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В России
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48 минут назад
За ночь над шестью регионами РФ было уничтожено 70 беспилотников
За ночь над шестью российскими регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников.
Ростовский губернатор сообщил о большем количестве сбитых БПЛА за ночь, чем Минобороны — 29.
«Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА - в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Телеграм-канале.
Опасность атаки беспилотников была объявлена и в Воронежской области: за ночь средства ПВО уничтожили несколько дронов в двух районах. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Позже утром в Минобороны РФ рассказали, что около 07.50 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря.
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