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В России
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48 минут назад

За ночь над шестью регионами РФ было уничтожено 70 беспилотников

За ночь над шестью российскими регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников.

Минобороны России сообщает, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 беспилотников — над территорией Ростовской области; 25 БпЛА — над территорией Волгоградской области; семь — над территорией Астраханской, пять — над территорией Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два над территорией Курской области, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Ростовский губернатор сообщил о большем количестве сбитых БПЛА за ночь, чем Минобороны — 29.

«Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА - в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Телеграм-канале.

Опасность атаки беспилотников была объявлена и в Воронежской области: за ночь средства ПВО уничтожили несколько дронов в двух районах. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Позже утром в Минобороны РФ рассказали, что около 07.50 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря.
беспилотники
атака
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