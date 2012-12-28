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В России
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сегодня, 10:00
2025 год может стать самым жарким
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, но рекордной жары не будет.
На данный момент на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По словам синоптика, именно оно влияет на погодные условия почти на всей планете, и по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.
«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года», — сказал Вильфанд.
Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024 года, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023 года.
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