Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Липецкую область упали два авиационных боеприпаса
Происшествия
Спасать липецкую команду позвали самую высокую волейболистку
Спорт
Легковушка чуть не долетела до Каменного лога
Происшествия
Рыбак утонул под Липецком
Происшествия
Липчане жалуются на заваленную мусором дорогу
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Апельсины дешевле яблок
Общество
На улице весна: зима в разгаре (ФОТО)
Общество
Женщины выиграли «Битву полов», Королёва штурмовала новый личный рекорд
Спорт
Вице-мэр Липецка стал заместителем министра
Общество
Читать все
Рыбак утонул под Липецком
Происшествия
Легковушка чуть не долетела до Каменного лога
Происшествия
Сегодня в Липецке: день борьбы с матом, липчан не пугает разлив мазута в море, опыт работы - больше не требование?
Общество
Вице-мэр Липецка стал заместителем министра
Общество
Он снова горбатый!
Общество
Липецких регбистов вызвали в сборную России
Спорт
Двое липчан пытались украсть из железнодорожного вагона почти полтонны металлолома
Происшествия
Из липецкого ресторана украли 222 тысяч рублей и смартфон
Происшествия
В селе Косыревка построят детский сад
Общество
В Косыревке горели три грузовика
Происшествия
Читать все
В России
67
сегодня, 10:00

2025 год может стать самым жарким

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, но рекордной жары не будет.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что, по предварительным прогнозам специалистов, 2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд, однако расчеты будут уточняться, — передает РИА Новости.

На данный момент на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По словам синоптика, именно оно влияет на погодные условия почти на всей планете, и по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года», — сказал Вильфанд.

Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024 года, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023 года.
погода
жара
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить