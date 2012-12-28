Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
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В России
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сегодня, 15:01
ТЦ загорелся в Приморье
Спасатели пытаются остановить пламя, однако сделать это крайне сложно. Крыша здания и многие перекрытия деревянные, также оно обшито легковоспламеняющимися материалами.
О погибших и пострадавших пока не сообщается. Тушение пожара продолжается. По предварительным данным, в момент возгорания в здании торгового центра не было работников.
Прокуратура Приморья начала доследственную проверку по факту пожара.
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