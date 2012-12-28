Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
В России
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сегодня, 21:04
Волонтёров на Кубани обяжут делать прививки от гепатита
«Должен быть порядок. Первичная регистрация. Заполняют анкету, в которой указывают ФИО, контакты и обязательно информацию о вакцинации от ряда заболеваний», — сказал координатор центра по спасению птиц «Полярные зори» Дмитрий Малышко.
В регионе также появится чёткая система для понимания того, какие категории волонтёров здесь работают. В новых рекомендациях волонтёров распределят на мойщиков, спасателей и ветеринаров.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил наградить волонтёров, которые занимаются устранением последствий экологической катастрофы на побережье Чёрного моря, возникшей после разлива мазута. Парламентарий направил такое обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
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