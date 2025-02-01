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Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
В мире
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сегодня, 19:50
На Гоа неизвестные с мачете напали на российских туристов
Пара из Казани решила переночевать на пляже Гоа, чтобы встретить рассвет. Когда россияне спали в палатке, кто-то начал светить снаружи фонариком. Вышедший наружу турист увидел двоих вооруженных мачете местных жителей. Неизвестные устроили громкие разборки, но вскоре ушли. Некоторое время спустя они вернулись, и когда турист открыл палатку, один из индусов замахнулся на него ножом и попал по челюсти, уху и шее. После нападавшие скрылись.
Туристы на попутке добрались до ближайшей больницы, где пострадавшему оказали помощь.
Российское генконсульство в Мумбаи знает о нападении на россиян в Гоа прошлой ночью и выясняет обстоятельства произошедшего, передает.
По словам пресс-секретаря диппредставительства Николая Капустина, генконсульство пытается получить контакты пострадавших и официальную информацию от властей страны.
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