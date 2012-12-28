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В России
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вчера, 22:54

Спрос на Samsung Galaxy S25 в России в разы превысил прошлогодний

Новый флагман Samsung Galaxy S25, представленный южнокорейской корпорацией 22 января, на стадии предзаказа обогнал предшественника — Galaxy S24. Об этом рассказали «Известиям» продавцы электроники.

«Мы видим большой интерес к линейке Samsung Galaxy S25. За неполную неделю с момента старта предзаказа количество заявок от наших клиентов оказалось в 4,5 раза выше, чем на S24 в период предзаказа в январе прошлого года», — рассказал «Известиям» гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

В «Вымпелкоме», где стартуют продажи смартфонов днем позже, видят значительное увеличение интереса к новой модели: количество предзаказов уже в три раза превышает показатели предшествующей.

«По итогам первой недели предзаказа спрос на линейку смартфонов Galaxy S25 вырос на 45% по сравнению с прошлым годом», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Как отмечают продавцы электроники, спрос вырос даже несмотря на то, что на старте продаж новая модель стоит дороже прошлогодней. Так, в Ozon указывают, что цены на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy в этом году выросли на 12–14% в зависимости от модели и объема памяти.

Смартфон становится всё более продвинутым помощником пользователя, искусственный интеллект значительно расширяет возможности, поэтому интерес к нему велик, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При этом современные смартфоны мало отличаются друг от друга: новые камеры, процессоры, аккумуляторы уже не производят на покупателей такого впечатления, как раньше, поэтому ИИ — едва ли не единственный способ подчеркнуть конкурентное преимущество, полагает он.

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