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В России
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вчера, 22:52
Треть грузовых вагонов в России оказалась лишней
Особенно они затрудняют движение по лимитированным направлениям, в частности по Восточному полигону (Транссиб и БАМ), который стал воротами в Китай.
«Постоянное наращивание парка вагонов привело к тому, что мы имеем 1,382 млн вагонов, находящихся на путях общего пользования», — рассказал заместитель генерального директора РЖД и начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.
По данным профильного Института экономики и развития ж/д транспорта, для нынешнего объема грузов в стране необходим парк в 970 тыс. штук. Таким образом, свыше 400 тыс. вагонов лишние. 56% излишнего парка — это полувагоны для перевозки насыпных минеральных грузов, в первую очередь угля и руды.
В результате участковая скорость (она характеризует движение поездов между станциями с учетом остановок и оборота вагонов) на сети РЖД в прошлом году упала до 35,7 км/ч, как это было в 1992-м, что, естественно, влияет на экономику перевозок. Для сравнения, в 2020 году она составляла 41,6 км/ч, в 2023-м — 37,6 км/ч.
Участники рынка отмечают, что изготовленный парк вагонов стал менее востребован после переориентации логистики с запада на восток и что с ним делать, непонятно.
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