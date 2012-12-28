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В мире
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сегодня, 16:06
Столкнувшимся с самолетом в США военным вертолетом управляла женщина
Все трое членов экипажа погибли в результате катастрофы.
Ранее телеканал сообщил, что экипаж Black Hawk имел значительный опыт и тысячи часов налета. По данным телеканала, на борту находились трое военных: инструктор, пилот и борттехник. Инструктор имел более 1000 часов налета, пилот — более 500 часов, а борттехник также имел «сотни часов летного опыта». Вертолет выполнял рутинный ночной полет над рекой Потомак, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа.
«Козиол подтвердил, что... у женщины-пилота, управлявшей в тот момент полетом, было 500 часов налета», - сообщает телеканал.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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