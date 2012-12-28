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В России
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сегодня, 14:18
Терапевт рекомендует пожилым людям быть особенно осторожными при перепадах температуры
В период температурных качель особенно осторожными стоит быть пожилым людям.
«Больной организм быстро приспособиться к изменениям окружающей среды не может. В основном, от резких перепадов температуры, страдают пожилые люди, страдающее различными сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Вот эти люди максимально чувствительны к перепадам температуры», — уточнил Звонков.
По его словам, также у пожилых могут наблюдаться гипертония, стенокардия, различные воскулиты и прочие системные аутоиммунные патологии.
Звонков отметил, что лицам преклонного возраста в такие дни лучше не проверять организм на прочность, следовать указанием врача и принимать необходимые препараты.
В столичном регионе в начале февраля ожидается переход к отрицательным температурным значениям, могут начаться снегопады и гололедица. Сейчас же наблюдается аномальное тепло.
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