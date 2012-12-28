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В России
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сегодня, 15:44
Двое младшеклассников попали под машину в центре Тамбова
В центре Тамбова водитель автомобиля «Дэу» сбил двух детей,
сообщает onlinetambov.ru. Мальчика и девочку доставили в больницу.
«Дети переходили проезжую часть справа налево, относительно движения транспортного средства, в зоне видимости регулируемого перекрёстка, а также в зоне видимости пешеходного перехода», — рассказал изданию заместитель начальника Госавтоинспекции по городу Тамбову Сергей Кунаков,
Школьников доставили в детскую областную больницу.
«Прокуратура Ленинского района Тамбова взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних пешеходов», — заявили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
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