Двое младшеклассников попали под машину в центре Тамбова

В центре Тамбова водитель автомобиля «Дэу» сбил двух детей, сообщает onlinetambov.ru . Мальчика и девочку доставили в больницу.



Авария произошла примерно в 12:20 на улице Базарной. 41-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» сбил 8-летнюю девочку и 9-летнего мальчика.«Дети переходили проезжую часть справа налево, относительно движения транспортного средства, в зоне видимости регулируемого перекрёстка, а также в зоне видимости пешеходного перехода», — рассказал изданию заместитель начальника Госавтоинспекции по городу Тамбову Сергей Кунаков,Школьников доставили в детскую областную больницу.«Прокуратура Ленинского района Тамбова взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних пешеходов», — заявили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.